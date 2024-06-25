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НОВОСТИ

Ассанж освободился из британской тюрьмы и покинул Великобританию на самолете - WikiLeaks

09:05 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

WikiLeaks сообщила, что ее основатель Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш, где находился под стражей с 2019 года, и покинул Великобританию на самолете.

«Он (Ассанж — прим. ТАСС) покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, после 1 901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и улетел из Великобритании», — говорится в сообщении организации в соцсети X.

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