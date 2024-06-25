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НОВОСТИ

Павильон Сбера на ВДНХ посетил миллион человек

10:42 25.06.2024

В павильоне Сбера на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ приветствовали миллионных посетителей. Ими стали Сергей и Яна Архипенко из Москвы с детьми Сережей и Мишей.

Сергей работает интернет-маркетологом, Яна занимается таможенным оформлением в международный компании по производству кондитерских изделий. Дети с отличием окончили 1-й и 7-й классы, оба играют в баскетбол за команду «Динамо Москва». Любовь к этой игре мальчики унаследовали от отца: Сергей с детства увлекается баскетболом и уже 10 лет играет в Межрегиональной любительской баскетбольной лиге. Семья Архипенко любит вместе путешествовать, посещать интересные места и весело проводить время.

Семье Архипенко провели индивидуальную экскурсию и подарили большую умную колонку SberBoom с голосовым управлением и мощным звуком, которая может стать центром умного дома. Еще один приятный бонус – толстовки со СберКотом, которые особенно понравились детям.

В павильон Сбера на ВДНХ семья Архипенко пришла по просьбе детей, а в итоге все остались в восторге от выставки. Глава семейства оценил работу нейросети Kandinsky и то, как в павильоне демонстрируют ее возможности – через нанесение созданных искусственным интеллектом изображений на банковские карты и футболки. Яна не знала, что Сбер теперь не просто банк, а мощная технологическая компания, и с удовольствием погрузилась в мир новых технологий.

«Мы – давние клиенты Сбера. Пользуемся им для хранения вкладов, для инвестиций, а комфортная ипотечная ставка позволила нам досрочно погасить кредит на трехкомнатную квартиру в Крылатском», – рассказали Сергей и Яна Архипенко.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00 (понедельник – выходной). Выставка-форум на ВДНХ продлится до 8 июля 2024 года включительно. Вход для всех бесплатный. Записаться на экскурсию можно на сайте павильона.

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