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Украина начала принудительную эвакуацию из Торецка

11:00 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины проводят принудительную эвакуацию из Торецка, находящегося на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, из города уже вывезены не менее 500 человек из 6 тыс. Об этом сообщил в эфире украинского телемарафона глава «администрации» подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин.

«Сейчас будет проходить принудительная эвакуация из города Торецка. <…> Из других мест на линии фронта эвакуация идет», — сказал он.

Филашкин добавил, что с 22 по 24 июня Торецк покинули около 500 человек из остававшихся там 6 тыс. «С каждым днем, с каждым часом люди уезжают», — добавил он.

Минобороны РФ в последние дни неоднократно сообщало об успешных действиях российских сил против ВСУ в районе Торецка. Торецк находится к северу от Донецка и к юго-западу от Артемовска.

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