Стратегическое партнерство РФ и КНДР стало неожиданностью для США — Риттер
13:05 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не ожидали заключения договора о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном и теперь не знают, как действовать дальше. Такое мнение высказал бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.
«Она (КНДР — прим. ТАСС) теперь стала стратегическим союзником России. <…> Они (США — прим. ТАСС) не имеют понятия, как на это ответить, они этого не ожидали», — заявил он в эфире подкаста Judging Freedom, который ведет бывший судья Верховного Суда США Эндрю Наполитано. По словам Риттера, руководство США прогнозировало, что по итогам визита президента РФ Владимира Путина в КНДР будет заключена лишь «ограниченная сделка по поставкам вооружений». Однако российскому лидеру своим визитом удалось «полностью изменить геополитический баланс в Тихоокеанском регионе».
По мнению Риттера, Соединенные Штаты упустили шанс предотвратить сближение России и КНДР. «Иронично, что по улицам Пхеньяна мог бы ехать американский президент. [Бывший американский лидер] Дональд Трамп пытался достичь такого результата, который <…> не предоставил бы России эту прекрасную стратегическую возможность. Но у Дональда Трампа не получилось. <…> А [действующий президент США] Джо Байден отказался последовать его примеру», — резюмировал он.
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