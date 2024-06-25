На Украине годны к призыву 1,1 млн военнообязанных, сообщили в Минобороны

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизационный людской ресурс Украины составляет 1,1 млн военнообязанных. Такие данные привел спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала «Армия ТV».

По его словам, такая информация получена на основе обновления военнообязанными своих военно-учетных данных в приложении «Резерв+». «Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды сил обороны», — утверждал представитель военного ведомства.

Он отметил, что свои данные после 18 мая обновили около 2,3 млн украинцев, в том числе 1,78 млн граждан через «Резерв+». При этом спикер Минобороны подчеркнул, что речь идет не о возможности мобилизовать этот резерв в ближайшие дни, а об улучшении военного учета и планах на перспективу.