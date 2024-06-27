На месте схода поезда в Коми обнаружены тела двух человек

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела двух человек обнаружены на месте схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.

«На месте схода пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек», — говорится в сообщении.



Также на данный момент не удалось установить местонахождение еще одного пассажира, ведутся поиски.

