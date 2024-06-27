Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление
12:27 27.06.2024
Российская платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление. Новая функциональность позволит разработчикам оценить свои трудозатраты, провести аналитику кода, а также воспользоваться удобным таск-трекером для командной работы. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках GigaConf.
Разработчикам стал доступен удобный таск-трекер для публичных и приватных репозиториев с настройкой полномочий и привилегий. С его помощью можно эффективно управлять работой над проектами, повысить прозрачность процессов, а также организовать работу на основе гибких методологий, таких как kanban.
Все пользователи получат уникальный функционал AI-ассистента GigaCode, позволяющий провести всего за пару минут аналитику кода (AI Code Review) и оценку трудозатрат на его создание (AI-оценка трудозатрат). Эта функциональность доступна на языке Java в режиме beta-тестирования эксклюзивно на платформе GitVerse в публичных репозиториях. Разработчикам достаточно выбрать свой git-репозиторий или создать запрос на включение на платформе и попросить AI-ассистента помочь c задачами. На выходе они получат быструю аналитику кода при запросе на включение, а также оценку трудозатрат на java-разработку по репозиторию в целом и в разбивке по авторам коммитов.
Также пользователи теперь смогут управлять релизными версиями проекта и хранить цифровые артефакты — бинарные сборки, архивы исходного кода публикуемой версии, документацию и файлы с дополнительными материалами — в одном месте. Кроме того, можно хранить и публиковать пакеты для различных языков программирования, использовать их в процессе сборки, что расширяет возможности CI-/CD-конвейера на GitVerse. Инструмент поддерживает платформы maven, npm, docker, PyPI. А ещё появилась возможность задать критерии качества и отслеживать соответствие им на этапах ревью, сборки, публикации, а также контролировать качество кода. Devsecops-конвейер позволит сделать разработку безопаснее.
«Мы постоянно опираемся на потребности разработчиков и добавляем необходимые инструменты, чтобы вести разработку было ещё проще и быстрее, – рассказал Андрей Белевцев. – Часть востребованной функциональности мы реализовали на базе продуктов корпоративного уровня от СберТеха — Platform V Works: Task Tracker и Platform V Works: Artifactory. Эти решения уже доказали свою эффективность в масштабах Сбера, а теперь индивидуальные разработчики и небольшие команды могут воспользоваться преимуществами комьюнити-версий этих продуктов на GitVerse. Мы продолжим развивать платформу, автоматизируя рутинные процессы и делая разработку ещё более удобной».
«Мы представили масштабное обновление платформы, усилив её востребованной у разработчиков функциональностью, – отметил Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха. – Так, например, разработчики смогут зеркалировать репозитории с GitVerse на другие площадки для резервного копирования. Ещё была улучшена функциональность поиска: пользователи могут в один клик находить нужный репозиторий и открывать проект в локальной среде разработки».
Также продолжается акция, в рамках которой пользователям GitVerse доступен бесплатный годовой пакет облачных сервисов. Он позволяет размещать разработанные приложения в облаке с использованием технологий распределённого хранения и вычислений. В этом же пакете разработчикам стала доступна система управления реляционными базами данных Platform V Pangolin, развёрнутая на операционной системе Platform V SberLinux OS Server в облаке.
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