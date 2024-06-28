Уровень зарплаты в промышленно-производственном секторе вырос за 6 лет на 307% — Роструд
13:00 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предлагаемый уровень зарплаты в промышленно-производственном секторе на 2024 год по сравнению с 2018 годом вырос на 307%. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на Всероссийской ярмарке трудоустройства.
«На сегодняшний день предлагаемый уровень заработной платы в промышленно-производственном секторе на 2024 год по сравнению с 2018 годом вырос на 307%. Именно производственно-промышленный сектор стал и, как мы видим, будет оставаться в перспективе драйвером занятости, направленным на развитие усиление нашей экономики, укрепление технологического суверенитета», — сказал он.
Кроме того, Иванков заметил, что уровень трудоустройства и зарплаты выпускников как высшего, так и среднего образования абсолютно коррелируют с потребностями рынка труда. Так, если общий уровень трудоустройства для получивших высшее образование составляет 75%, а средняя зарплата составляет более 88 тыс. руб., то для инженерных специальностей, которые востребованы реальным сектором экономики, уровень трудоустройства больше 79%, и средняя зарплата 95 тыс. руб.
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