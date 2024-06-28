Роберт Кеннеди — младший полагает, что Байден фактически не руководит Соединенными Штатами
22:40 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прошедшие предвыборные теледебаты в США ставят под сомнение то, что президент США Джо Байден принимает какие-либо государственные решения и, вероятно, страной управляют неизвестные широкой общественности люди. Такое мнение выразил независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди — младший.
«Создается впечатление, что не он является тем человеком, который принимает решения в Белом доме, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Полагаю, что нашим правительством управляют неизвестные нам люди, дергающие за ниточки, и это пугает».
По мнению Кеннеди, прошедшие дебаты «стали печальной историей для демократии».
НОВОСТИ
- 22:00 28.06.2024
- Самолеты, БПЛА США продолжат действовать в международном воздушном пространстве — Пентагон
- 21:20 28.06.2024
- Армения подтвердила участие в саммите НАТО в Вашингтоне
- 20:40 28.06.2024
- В Днепре прогремели взрывы
- 20:00 28.06.2024
- РФ нужно начать производить и, возможно, размещать РСМД из-за действий США — Путин
- 19:20 28.06.2024
- Рост ВВП РФ в первом полугодии 2024 года может превысить 5% — Путин
- 19:00 28.06.2024
- Эксперт Сбера рассказал о роли искусственного интеллекта в расследовании преступлений
- 18:40 28.06.2024
- Главредом «Коммерсанта» назначен Михаил Лукин, Владимир Желонкин покидает пост
- 18:00 28.06.2024
- Украина не хочет «затягивать войну» - Зеленский
- 17:32 28.06.2024
- Расчет «Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО М270 А1 MLRS в Харьковской области — МО РФ
- 17:12 28.06.2024
- Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать