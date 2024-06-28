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НОВОСТИ

Роберт Кеннеди — младший полагает, что Байден фактически не руководит Соединенными Штатами

22:40 28.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прошедшие предвыборные теледебаты в США ставят под сомнение то, что президент США Джо Байден принимает какие-либо государственные решения и, вероятно, страной управляют неизвестные широкой общественности люди. Такое мнение выразил независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди — младший.

«Создается впечатление, что не он является тем человеком, который принимает решения в Белом доме, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Полагаю, что нашим правительством управляют неизвестные нам люди, дергающие за ниточки, и это пугает».

По мнению Кеннеди, прошедшие дебаты «стали печальной историей для демократии».

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