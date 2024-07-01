Мосгорсуд приговорил граждан Казахстана к 13 годам колонии за диверсию на железной дороге

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд приговорил двух граждан Казахстана Александра Абрама и Эдуарда Бурдилова к 13 годам колонии за диверсию на российской железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Абраму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока наказания — в исправительной колонии строгого режима. Бурдилову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказали в пресс-службе.