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Запад хочет довести эскалацию до степени, «что весь мир вздрогнет» — Лукашенко

13:32 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппоненты Белоруссии и России пытаются втянуть обе страны «в разборки» и довести эскалацию до такой степени, «что весь мир вздрогнет». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Нас втянуть в разборки какие-то им просто не терпится для того, чтобы растащить нас по этой границе и сделать невозможным наше сопротивление, и довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет. Очень серьезная ситуация, и тут нам расслабляться ни в коме случае нельзя», — сказал он на встрече в Минске с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, прибывшим в Белоруссию по поручению президента РФ Владимира Путина для участия в торжествах по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

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