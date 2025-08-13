0
Россия с честью и уважением к истории побеждает в СВО, заявил Риттер

10:00 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ с честью, достоинством и уважением к истории побеждает в спецоперации, а Крым с новыми четырьмя территориями навсегда останутся частью России. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

«Я никогда не видел нации, которая была бы так серьезно предана делу защиты своего национального суверенитета, как Россия, защищающая то, что происходит на Украине — с честью, с достоинством, с уважением к истории», — сказал он, подчеркнув, что «Россия выигрывает».

«Украина заплатила высокую цену, — уверен Риттер. — Они потеряли пять территорий: Крым, Херсонскую область, Запорожскую область, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Они навсегда останутся частью России».

