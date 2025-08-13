Россия с честью и уважением к истории побеждает в СВО, заявил Риттер
10:00 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ с честью, достоинством и уважением к истории побеждает в спецоперации, а Крым с новыми четырьмя территориями навсегда останутся частью России. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.
«Я никогда не видел нации, которая была бы так серьезно предана делу защиты своего национального суверенитета, как Россия, защищающая то, что происходит на Украине — с честью, с достоинством, с уважением к истории», — сказал он, подчеркнув, что «Россия выигрывает».
«Украина заплатила высокую цену, — уверен Риттер. — Они потеряли пять территорий: Крым, Херсонскую область, Запорожскую область, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Они навсегда останутся частью России».
НОВОСТИ
- 10:32 13.08.2025
- В США шокированы возможностью превращения моделей ИИ КНР в глобальный стандарт — WSJ
- 10:20 13.08.2025
- Более 30% россиян урежут расходы на цветы и подарки учителям к 1 сентября — опрос
- 10:05 13.08.2025
- МВД предлагает сделать расцветку для ремня безопасности и запретить заглушки для него
- 09:32 13.08.2025
- Армия РФ выбила ВСУ из Колодезей в ДНР, начались бои за пределами села — Марочко
- 09:20 13.08.2025
- Для смены режима на Украине нужен переходный период под контролем РФ и США — Азаров
- 09:05 13.08.2025
- Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже — CNN
- 09:00 13.08.2025
- За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 46 украинских БПЛА
- 21:30 12.08.2025
- Переговоры Путина и Трампа один на один «являются частью плана» - Белый дом
- 21:20 12.08.2025
- К российско-американскому саммиту Украина готовит провокацию в Харьковской области – МО РФ
- 21:05 12.08.2025
- Зеленский: Мы не выйдем с Донбасса...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать