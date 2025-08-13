Армия РФ выбила ВСУ из Колодезей в ДНР, начались бои за пределами села — Марочко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные РФ выбили подразделения Вооруженных сил Украины из Колодезей Донецкой Народной Республики, на данный момент бои ведутся за пределами населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных освободительных действий ВС РФ продвинулись в населенном пункте Колодези в ДНР и заняли позиции на западных окраинах поселка, тем самым выдавив подразделения вооруженных формирований Украины за пределы Колодезей. На данный момент идут боестолкновения за пределами населенного пункта», — сказал он.

Марочко отметил, что параллельно с боями за пределами Колодезей российские бойцы зачищают окрестности села.