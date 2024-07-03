НАТО отложит обсуждение повышения расходов на оборону из-за риска раскола — МО Эстонии

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — участницы НАТО не будут обсуждать повышение расходов на оборону до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) на намеченном на 9–11 июля саммите альянса в Вашингтоне, чтобы не ставить под угрозу единство организации. С таким утверждением выступила вице-канцлер Минобороны Эстонии Туули Дунетон, ее слова приводит американское издание Breaking Defense.

Она указала, что участники прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе пришли к выводу, что «не будут готовы взять на себя обязательства по новому целевому показателю [расходов на оборону] в 2,5% [ВВП] к саммиту [в Вашингтоне]». «Тот факт, что мы (страны НАТО — прим. ТАСС) очень заинтересованы в том, чтобы сохранить наше единство в Вашингтоне, <…> [означает], что мы не хотим, чтобы между нами возникали разногласия», — добавила Дунетон. Она также признала, что вопрос о повышении расходов на оборону вызывает дискуссии в альянсе.