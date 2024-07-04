Экономика РФ значительно отклонилась от базового сценария — глава ЦБ
17:12 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последние данные показывают значительное отклонение экономики России от базового сценария, реализовались проинфляционные риски. В июле ЦБ будет рассматривать повышение ключевой ставки. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«[Последние] данные показывают, что мы в значительной степени отклонились от базового сценария. В июле мы будем уточнять свой прогноз, проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Но и, конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг [повышения ставки]», — сказала Набиуллина.
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