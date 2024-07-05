Сбер подвел итоги работы по программе льготной ипотеки «Господдержка»
10:33 05.07.2024
Сбербанк выдал более 900 тыс. кредитов на сумму около 3 трлн руб. по программе «Господдержка» за все время ее действия. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
По его словам, в последние годы спрос на программу рос высоким темпами: если в 2022 году было выдано около 152 тыс. ипотечных кредитов, то в 2023 году – 284 тыс. В этом году количество выдач также велико: за неполные шесть месяцев было выдано около 83 тыс.
По данным Домклик Сбербанка, большинство выдач пришлось на первичный рынок: около 73%. На рынок ИЖС пришлось около 14% всех выдач по программе, причем в последние годы доля ИЖС активно росла: если в 2022 году доля ИЖС составляла 8%, то в 2023 году – 24%. В этом году процент выдач вырос еще сильнее – до около 50%.
Программу запустили в апреле 2020 года как меру поддержки населения и строительной отрасли в условиях пандемии. В рамках программы можно было взять кредит по сниженной ставке на покупку квартиры в новостройке, а также на приобретение и строительство дома – как самостоятельное, так и с подрядчиком. Первоначальный взнос по «Господдержке» составлял 30%, максимальная сумма кредита – 6 млн руб. для всех регионов.
НОВОСТИ
- 11:20 05.07.2024
- Министр обороны Британии потерпел поражение на выборах в парламент
- 11:05 05.07.2024
- ВСУ впервые преднамеренно напали на сотрудников ЗАЭС, атаковав подстанцию — Ульянов
- 11:00 05.07.2024
- Бывший британский премьер Лиз Трасс не прошла в британский парламент
- 10:57 05.07.2024
- На ВДНХ с 6 по 14 июля проведут фестиваль «Вкусы России» — Сергунина
- 10:40 05.07.2024
- Сбер дал прогноз по восстановлению ипотечного рынка после завершения льготных программ
- 10:36 05.07.2024
- Британский премьер Риши Сунак поздравил лидера лейбористов с победой на выборах
- 10:32 05.07.2024
- Организацией переговоров между Россией и Украиной будут заниматься крупные державы — Орбан
- 10:25 05.07.2024
- Бизнес либо становится человекоцентричным, либо уходит с рынка, считают в Сбере
- 10:20 05.07.2024
- В Киеве заговорили о переговорах из-за поражений ВСУ и недовольства граждан — депутат Рады
- 10:18 05.07.2024
- 88% решений по оборотным кредитам Сбер принимает с использованием искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать