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Народы стран Альянса государств Сахеля бесповоротно отвернулись от ЭКОВАС — лидер Нигера

20:00 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народы стран, входящих в Альянс государств Сахеля (АГС), бесповоротно отвернулись от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). С таким заявлением выступил в Ниамее лидер Нигера (руководитель Национального совета спасения родины) Абдурахман Тчиани на открытии первого саммита АГС. Встреча проходит в Центре конференций в столице Нигера, сообщает малийский ORTM.

«Наши народы бесповоротно отвернулись от ЭКОВАС», — подчеркнул Тчиани. Он призвал превратить АГС в «альтернативу любому бутафорскому региональному объединению путем создания суверенного сообщества народов, не находящихся под господством иностранных держав».

В саммите в Ниамее также принимают участие лидеры Буркина-Фасо и Мали Ибрагим Траоре и Ассими Гоита. Местные комментаторы называют встречу чрезвычайно важной для региона Сахеля. В повестке дня — вопросы безопасности на границах, борьба с терроризмом, экономическое сотрудничество.

16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер учредили Альянс государств Сахеля — региональную организацию коллективной обороны. Согласно учредительному документу, «нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников хартии будет расценено как агрессия против всех сторон и потребует их помощи в индивидуальном или коллективном плане вплоть до применения военной силы».

28 января 2024 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о совместном решении как можно быстрее выйти из состава ЭКОВАС, которое, по их мнению, «находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов».

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