14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Машину военнослужащего подожгли минувшей ночью в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, автомобиль стоял около многоквартирного дома. Ранее «Страна» уже сообщала об аналогичном случае в Киеве. Там неизвестные также ночью подожгли машину военного, который приехал в город на лечение.

Начиная с прошлого месяца по Украине прокатилась волна поджогов автомобилей, принадлежащих военкоматам и лично военным. Население таким образом пытается бороться с насильственной мобилизацией. Украинские военные даже стали наносить на свои машины надпись «Не ТЦК». Таким способом они дают понять, что не служат в территориальных центрах комплектования (ТЦК) — так на Украине называются военкоматы.