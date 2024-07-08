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НОВОСТИ

Сестра Ким Чен Ына заявила, что президент Южной Кореи обрек свою страну на гибель

10:05 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится сестрой Ким Чен Ыну, считает, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль обрек свою страну на гибель. Об этом говорится в заявлении Ким Ё Чжон для прессы, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Всем придется признать факт, что так называемый президент, выбранный гражданами, обрек Республику Корея на гибель», — считает Ким Ё Чжон, которая в своем заявлении для прессы подвергла острой критике южнокорейскую сторону за активизацию военных учений и возобновление стрельб на полигонах рядом с границей КНДР. «Решительно утверждаю, что игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидной провокацией, направленной на обострение ситуации, которой не может быть никакого оправдания», — подчеркнула сестра Ким Чен Ына.

Ким Ё Чжон объясняет активизацию южнокорейских военных внутриполитической ситуацией в Республике Корея. «Юн Сок Ёль и его свора, находящиеся в наихудшем политическом кризисе, пытаются найти „запасной выход“ в обострении ситуации», — отметила она, напомнив, что петиция с требованием объявить импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю набрала уже более миллиона подписей. В заключении сестра Ким Чен Ына констатировала, что межкорейские отношения в настоящее время находятся в наихудшем состоянии за всю историю, пообещав, что вооруженные силы КНДР «немедленно приступят к выполнению своей миссии» в случае любой попытки нарушения суверенитета КНДР.

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