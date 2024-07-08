При забеге с быками на фестивале Сан-Фермин в Испании пострадали шесть человек
13:05 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере шесть человек пострадали во время участия во втором забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне (автономная область Наварра). Об этом сообщило в Twitter региональное отделение Красного креста.
Забег традиционно стартовал ровно в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и длился около трех минут.
Фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина начался 6 июля и продлится примерно неделю. Его гвоздем являются ежедневные забеги с быками (энсьерро), в ходе которых сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут.
Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места. Ежегодно в ходе фестиваля происходят случаи ранений участников забегов.
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