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НОВОСТИ

НАТО собирается создать в ФРГ специальный штаб, который будет заниматься Украиной

19:50 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита НАТО в Вашингтоне объявят о создании нового командования альянса в Германии, которое будет координировать подготовку украинских военных и их оснащение. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.

«На саммите союзники объявят о новых решительных шагах по поддержке Украины. Союзники создадут военное командование НАТО в Германии, которое <…> займется координацией подготовки и оснащения, а также оказанием помощи Украине в развитии ее сил в будущем», — заявил он.

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