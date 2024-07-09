В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелись подстанция и нефтебаза
09:20 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Атака БПЛА пресечена на территории Волгоградской области, в результате падения обломков беспилотников загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в Калаче-на-Дону. Об этом сообщили в администрации области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.
«9 июля силами ПВО и РЭБ была пресечена атака БПЛА на территории Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калача-на-Дону», — приводятся в сообщении слова губернатора.
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