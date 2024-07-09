Глава МИД Азербайджана отправился в Вашингтон для участия в саммите НАТО

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в США для участия в саммите НАТО в Вашингтоне, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, также планируется проведение Байрамовым ряда двусторонних встреч на высоком уровне.

В конце июня находившийся с визитом в Баку помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен сообщил, что США пригласили Азербайджан и Армению на встречу министров иностранных дел в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.