Глава МИД Азербайджана отправился в Вашингтон для участия в саммите НАТО
10:20 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в США для участия в саммите НАТО в Вашингтоне, об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.
По данным внешнеполитического ведомства, также планируется проведение Байрамовым ряда двусторонних встреч на высоком уровне.
В конце июня находившийся с визитом в Баку помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен сообщил, что США пригласили Азербайджан и Армению на встречу министров иностранных дел в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.
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