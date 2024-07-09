Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен — посол Герчинский
11:20 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство ЕС приняло решение приостановить процесс вступления Грузии в организацию. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
«Мне жаль говорить о том, что (лидеры ЕС — прим. ТАСС) договорились приостановить процесс членства Грузии в Евросоюз. Это четко сказано в докладах Европейского Совета», — сказал Герчинский, выступая в Тбилиси на международной конференции.
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