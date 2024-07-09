Ненефтагзовые доходы бюджета РФ за январь — июнь выросли на 26,6% — до 11,4 трлн руб.

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета России за январь — июнь 2024 года выросли на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11,4 трлн рублей, сообщается на сайте Минфина.

Поступления оборотных налогов, включая НДС, выросли на 17,6%, и превысили плановый уровень, «что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов», отметили в Минфине.

«С учетом пересмотра в сторону повышения прогноза экономической активности и фактической траектории поступления крупнейших налогов в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено соответствующее увеличение ненефтегазовых доходов», — говорится в сообщении министерства.