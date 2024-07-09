Киев не получит «бесплатный билет» в НАТО на саммите в Вашингтоне — президент Словакии

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не получит «бесплатный билет» в Североатлантический альянс на саммите НАТО в Вашингтоне 9–11 июля. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

«Мы будем настаивать на том, чтобы в соответствующем параграфе текста содержалось упоминание о вступлении в НАТО в том случае, если условия для этого будут выполнены и страны альянса примут такое решение. Этот документ не может служить „бесплатным билетом“ [в НАТО]», — сказал он по прибытии в столицу США. Его слова приводит новостной портал SME.

«Каждая страна, которая имеет право определять свою судьбу и подать заявку на вступление в любую организацию, должна понимать, что решение о принятии будет зависеть от действующих членов организации», — подчеркнул президент Словакии.