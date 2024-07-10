Запад передаст Украине еще пять стратегических систем ПВО — Байден

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и союзники в предстоящие месяцы передадут Украине еще «пять стратегических систем ПВО». Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Вашингтоне с речью по случаю 75-летия НАТО. Это мероприятие стало фактически церемонией открытия саммита Североатлантического альянса, который будет идти в американской столице до 11 июля.

«Сегодня я объявляю об исторической передаче Украине оборудования для противовоздушной обороны. США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем ПВО», — сказал глава американской администрации.

Байден добавил, что союзники также намерены поставить Киеву десятки тактических средств ПВО.