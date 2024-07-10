0
0
1
НОВОСТИ

Запад передаст Украине еще пять стратегических систем ПВО — Байден

09:20 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и союзники в предстоящие месяцы передадут Украине еще «пять стратегических систем ПВО». Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Вашингтоне с речью по случаю 75-летия НАТО. Это мероприятие стало фактически церемонией открытия саммита Североатлантического альянса, который будет идти в американской столице до 11 июля.

«Сегодня я объявляю об исторической передаче Украине оборудования для противовоздушной обороны. США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем ПВО», — сказал глава американской администрации.

Байден добавил, что союзники также намерены поставить Киеву десятки тактических средств ПВО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 10.07.2024
Муфтий Башкирии считает, что запрет религиозной одежды противоречит принципам Конституции
0
56
09:00 10.07.2024
Средства ПВО за ночь уничтожили два БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
0
64
22:40 09.07.2024
Венгрия выступит на саммите НАТО за прекращение огня и переговоры по Украине — Сийярто
0
584
22:00 09.07.2024
РФ в 2023 г. нарастила поставки нефти в Индию в 2 раза, до 90 млн тонн — Новак
0
553
21:20 09.07.2024
Украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО — Столтенберг
0
651
20:40 09.07.2024
40 ракет выпущены из Ливана по центральной части Голанских высот — армия Израиля
0
662
20:00 09.07.2024
Шесть стран региона Балтийского моря хотят совместно закупать морские мины — DPA
0
644
19:20 09.07.2024
Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году
0
649
18:40 09.07.2024
Юлию Навальную арестовали заочно и объявили в розыск по делу об экстремизме
0
733
18:00 09.07.2024
Моди и Путин поставили цель достичь к 2030 г. товарооборота между странами в $100 млрд
0
746

Возврат к списку