Запад передаст Украине еще пять стратегических систем ПВО — Байден
09:20 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и союзники в предстоящие месяцы передадут Украине еще «пять стратегических систем ПВО». Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Вашингтоне с речью по случаю 75-летия НАТО. Это мероприятие стало фактически церемонией открытия саммита Североатлантического альянса, который будет идти в американской столице до 11 июля.
«Сегодня я объявляю об исторической передаче Украине оборудования для противовоздушной обороны. США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем ПВО», — сказал глава американской администрации.
Байден добавил, что союзники также намерены поставить Киеву десятки тактических средств ПВО.
НОВОСТИ
- 09:05 10.07.2024
- Муфтий Башкирии считает, что запрет религиозной одежды противоречит принципам Конституции
- 09:00 10.07.2024
- Средства ПВО за ночь уничтожили два БПЛА над Белгородской и Воронежской областями
- 22:40 09.07.2024
- Венгрия выступит на саммите НАТО за прекращение огня и переговоры по Украине — Сийярто
- 22:00 09.07.2024
- РФ в 2023 г. нарастила поставки нефти в Индию в 2 раза, до 90 млн тонн — Новак
- 21:20 09.07.2024
- Украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО — Столтенберг
- 20:40 09.07.2024
- 40 ракет выпущены из Ливана по центральной части Голанских высот — армия Израиля
- 20:00 09.07.2024
- Шесть стран региона Балтийского моря хотят совместно закупать морские мины — DPA
- 19:20 09.07.2024
- Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году
- 18:40 09.07.2024
- Юлию Навальную арестовали заочно и объявили в розыск по делу об экстремизме
- 18:00 09.07.2024
- Моди и Путин поставили цель достичь к 2030 г. товарооборота между странами в $100 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать