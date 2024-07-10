Клинтон уверял Ельцина, что НАТО не будет угрозой для России — архивы

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1997 году называл ошибкой расширение НАТО на восток, а тот в свою очередь уверял, что Североатлантический альянс не будет представлять угрозу для РФ. Это следует из рассекреченных документов правительства США, обнародованных американской общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при столичном Университете Джорджа Вашингтона.

Как следует из подготовленных американской стороной материалов, Ельцин на этой встрече в Финляндии заявил Клинтону: «Наша позиция не изменилась. Продвижение НАТО на восток — это по-прежнему ошибка». «Я готов заключить соглашение с НАТО не потому, что я хочу этого, а потому, что это вынужденный шаг. На сегодняшний день нет другого решения», — подчеркнул Ельцин. «Но одна вещь очень важна: расширение не должно затронуть бывшие советские республики, — указал он. — Я не могу подписать какого-либо соглашения без такой формулировки. Особенно Украина».

Ельцин также, согласно опубликованным документам, предлагал заключить «джентльменское соглашение на словах» относительно того, что бывшие советские республики не войдут в НАТО. По его словам, договоренности были бы конфиденциальными.

Клинтон в ответ заявил: «Если вы помните, на нашей последней встрече я сказал вам, что пытаюсь создать новую НАТО, которая не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе, работать с Россией и другими странами над строительством неделимой, свободной Европы и решать другие проблемы». «Я пытался обнадежить вас, российское правительство и российский народ относительно того, что я пытаюсь изменить НАТО», — также отмечал он.

«Если бы мы согласились, что никакие из членов бывшего Советского Союза не должны вступать в НАТО, это было бы плохо для наших попыток построить новую НАТО, но это также было бы плохо для ваших попыток построить новую Россию, — утверждал тогда Клинтон. — Я не наивен. Я понимаю, что у вас есть заинтересованность относительно того, кто войдет в НАТО и когда. Нам нужно удостовериться, что мы можем консультироваться по всем этим темам в дальнейшем, это означает, что мы будем говорить об этом. Это означает, что мы будем знать о вашей обеспокоенности и что вы будете понимать наши решения, нашу позицию, наш ход мыслей».

Клинтон, согласно опубликованным материалам, фактически отказался исключить возможность принятия бывших советских республик в НАТО. Он выразил уверенность в том, что такие договоренности не могли бы долго оставаться конфиденциальными. По версии Клинтона, это создало бы впечатление, что Североатлантический альянс по-прежнему настроен против России.