Госдума приняла закон о введении туристического налога

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем чтении нормы, согласно которым в России вводится туристический налог путем преобразования курортного сбора. Нормы оформлены как поправки правительства РФ к законопроекту о донастройке налоговой системы.

Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты самостоятельно определят необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции. Планируется, что ставка налога будет расти постепенно — начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%). Как сообщил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, сумма туристического налога исключается из дохода гостиниц.