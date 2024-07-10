Гастровыходные: 13 и 14 июля несколько улиц в центре Москвы будут пешеходными

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В Москве 12-14 июля в рамках проекта «Лето в Москве» состоится гастрономический фестиваль «Ешь. Гуляй. Дыши». Большая Никитская, Малая Бронная улицы, Большая Дмитровка и Газетный переулок будут в эти дни пешеходными – на них развернутся площадки фестиваля, которые сделают прогулку по центру столицы гастрономическим путешествием.

В ресторанах и кафе, находящихся на этом пешеходном маршруте, планируют подавать специальные завтраки, обеды и ужины. Для проходящих пешеходов будут размещены выносные стойки с лимонадами, мороженым, закусками днем, а вечером — с коктейлями. Горожанам и туристам предлагают прогуляться по единому гастрономическому маршруту, который охватывает почти весь исторический центр мегаполиса.

Также гостей фестиваля ждут развлечения для детей и взрослых, среди которых выступления уличных музыкантов, театрализованные представления, танцы, шоу диджеев, викторины. На маршруте будут размещены площадки для игры в стритбол и петанк, настольный футбол и теннис, шахматы, шашки и нарды.

Также на улицах появятся специальные будки-караоке, где все желающие смогут почувствовать себя артистами.

Средства, которые будут выручены предпринимателями за время фестиваля, пойдут на нужды фонда специальной военной операции.

Отметим, что во время проведения фестиваля будет изменена схема движения транспорта. В частности, с 06:00 13 июля до 23: 59 14 июля окажутся закрыты для проезда улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, Большая Бронная. Аналогичные ограничения будут введены и в переулках, в частности, в Газетном, Малом Козихинском, Дмитровском, Малом Кисловском, Брюсовом, Романовом, Леонтьевском, Калашном, Спиридоньевском, Глинищевском, Козицком, Петровском, Вознесенском, Среднем Кисловском, Никитском, а также Газетном.

На Малой Бронной, Большой Никитской, Большая Дмитровка, в Газетном, Камергерском, Глинищевском переулках и Тверском проезде будет запрещено движение велосипедов и самокатов, гироскутеров, моноколес.

Кроме того, на участках перекрытий будет ограничена парковка (в том числе для резидентов) с 00:00 12 июля до 23: 59 14 июля.