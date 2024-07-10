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НОВОСТИ

США объявили о сроках начала размещения в Германии средств поражения большей дальности

19:45 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Об этом говорится в совместном письменном заявлении США и ФРГ, которое было распространено пресс-службой Белого дома.

«Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств огневого поражения большой дальности своей многодоменной тактической группы в Германии в 2026 году в качестве части планирования непрерывного размещения этих средств в будущем», — отмечается в документе. «По завершении окончательной разработки эти подразделения обычных средств поражения будут включать в себя [многоцелевые ракеты] SM-6, [крылатые ракеты] Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения, которые обладают существенно более значительной дальностью поражения, чем размещенные в настоящее время в Европе», — подчеркивается в заявлении.

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