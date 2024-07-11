Давление на Орбана показывает, как сложно пробиваться трезвым голосам — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со стороны руководства ЕС и лидеров ряда стран показывает, как сейчас сложно пробиваться трезвым голосам на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что есть [на Западе] лидеры, которые придерживаются более трезвых взглядов, более перспективных взглядов. Мы видим, какому давлению они подвергаются», — сказал представитель Кремля. В качестве примера он привел заявления со стороны европейских лидеров по поводу действий Орбана.

«Мало того что они дезавуируют полностью его полномочия, они подвергают сомнению легитимность вообще всех этих поездок и чуть ли не собираются вести дело к отмене нынешнего председательства Венгрии в Совете ЕС. Мы видим, какое это давление, поэтому, конечно, трезвым голосам пробиваться через эту концентрацию конфронтационных настроений очень сложно», — подчеркнул Песков.