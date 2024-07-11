Эрдоган заявил, что с Путиным можно вести переговоры даже при расхождении во мнениях
15:12 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным возможно обсуждать разные вопросы даже в случае расхождений в позициях сторон.
«Конечно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы можем обсуждать между собой разные вопросы и углубляться в детали их решения», — заявил он в комментарии американскому журналу Newsweek.
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