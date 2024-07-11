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РФ активно строит новые пороховые заводы — Медведев

18:40 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сейчас создает новые пороховые заводы и переоснащает старые, чтобы отрасль работала не на пределе возможностей. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии.

Политик напомнил ситуацию, которая была в начале специальной военной операции. «Наши пороховые предприятия тогда работали на пределе своих возможностей. Для наращивания производства порохов, взрывчатых веществ, для того, чтобы поднять отрасль спецхимии на новый уровень, министерство промышленности [и торговли] запустило инвестиционные проекты, которые получили поддержку», — рассказал он.

Как отметил Медведев, сейчас «идет реконструкция действующих и строительство новых зданий, сооружений и в целом предприятий спецхимии». «Инвестиции миллиардные. Предусмотрено техническое оснащение», — добавил он.

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