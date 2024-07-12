В первой половине 2024 года товарооборот КНР с РФ вырос, а с США и ЕС - сократился

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговый оборот между Китаем и Россией в январе — июне увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $116,9 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Экспорт из России в Китай вырос на 3,9%, до $65,2 млрд. Поставки из КНР в РФ снизились на 0,8%, до $51,7 млрд.

Объем торговли Китая с США в январе — июне снизился на 0,2% в годовом исчислении, до $322,6 млрд; товарооборот с Евросоюзом сократился на 3,7%, до $382,4 млрд.

Китай экспортировал в США товары на $241,27 млрд, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Поставки в обратном направлении составили $81,37 млрд, что на 4,9% меньше в годовом исчислении.

КНР поставила в страны ЕС товары на $250,1 млрд, на 2,6% меньше в годовом исчислении. Объем поставок из Евросоюза в Китай составил $132,3 млрд, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.