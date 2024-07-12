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В Крыму задержан агент украинских спецслужб, передававший информацию о ВС РФ

11:00 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агента украинских спецслужб, передававшего информацию о Вооруженных силах России, задержали в Республике Крым, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону и городу Севастополю.

«ФСБ России задержан агент украинских спецслужб, передававший сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины 1982 года рождения, находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ [Головное управление разведки Министерства обороны Украины]», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений армии России на территории Республики Крым и города Севастополя.

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