В ГД внесут проект о запрете посредничества при проведении экзаменов для иностранцев
16:12 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты разработали и внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который запретит участие посредников при проведении экзаменов на знание русского языка для иностранцев. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая возглавляет рабочую группу по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.
«Нами разработан и будет внесен в Государственную думу закон, который императивно запрещает участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка», — сообщила Яровая журналистам по итогам заседания комиссии.
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