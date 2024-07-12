В ГД внесут проект о запрете посредничества при проведении экзаменов для иностранцев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты разработали и внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который запретит участие посредников при проведении экзаменов на знание русского языка для иностранцев. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая возглавляет рабочую группу по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.

«Нами разработан и будет внесен в Государственную думу закон, который императивно запрещает участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка», — сообщила Яровая журналистам по итогам заседания комиссии.