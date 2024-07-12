«Суперджет» с тремя членами экипажа упал под Коломной во время тестового полета после ремонта

16:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет «Суперджет-100» разбился в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета после планового ремонта. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Самолет принадлежит „Газпрому“. Он находился на плановом ремонте. Сегодня проводился тестовый полет. На борту был только экипаж из трех человек», — сказал собеседник агентства.

Экипаж упавшего в Коломенском районе Подмосковья самолета «Сухой Суперджет — 100» погиб.

«По предварительной информации, погибли трое пилотов. Все находившиеся на борту», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что пассажиров там не было.