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Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

18:00 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 января 2025 года прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, для граждан с доходами до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20%, а свыше 50 млн руб. в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.

Изменения не коснутся выплат участникам специальной военной операции (СВО) и надбавок для работающих в районах Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

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