Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ
18:00 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 января 2025 года прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, для граждан с доходами до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20%, а свыше 50 млн руб. в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.
Изменения не коснутся выплат участникам специальной военной операции (СВО) и надбавок для работающих в районах Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.
Новости
- 18:40 12.07.2024
- Европарламент нового созыва не пригласил Орбана на свою первую сессию из-за визита в РФ
- 17:32 12.07.2024
- Не видеть удары Киева по ЗАЭС — большая ошибка Запада, предупредил Путин
- 17:12 12.07.2024
- Упавший в Подмосковье «Суперджет» успел подать сигнал бедствия и пропал с радаров
- 17:00 12.07.2024
- Зеленский страдает паранойей на тему якобы возможного покушения со стороны РФ — Reuters
- 16:32 12.07.2024
- В ГД внесут проект о запрете посредничества при проведении экзаменов для иностранцев
- 16:07 12.07.2024
- «Суперджет» с тремя членами экипажа упал под Коломной во время тестового полета после ремонта
- 16:00 12.07.2024
- В Польше считают, что помощь США позволит ВСУ продержаться лишь год — спецслужба
- 15:35 12.07.2024
- Сбер предоставит Sminex 50 миллиардов рублей на строительство квартала «Тишинский бульвар»
- 15:32 12.07.2024
- Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, отнесут к тяжким — Яровая
- 15:12 12.07.2024
- НАТО нет альтернативы, но ЕС должен обеспечивать свою безопасность сам — Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать