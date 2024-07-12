В Германии подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток — Bild
22:40 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бундесвер (ВС ФРГ) разработал секретный план, который определяет порядок действий военных и гражданских властей на случай, если придется перебрасывать войска НАТО на восточный фронт альянса. Об этом сообщила газета Bild.
План получил название Operationsplan Deutschland, или OPLAN DEU (в переводе с немецкого — «План оперативных действий в Германии»). В нем идет речь об обеспечении «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры».
Германия в нем описывается как «узловой пункт» НАТО в Европе, главной задачей которого будет обеспечить переброску сотни тысяч военных альянса на восток и снабжение войск. «Это означает, что многие улицы и дороги, а также портовая инфраструктура будут использоваться для военных целей, а не для гражданского транспорта», — пояснил представитель МВД ФРГ.
Кроме того, одной из задач называется строительство лагерей для военнопленных, это изданию подтвердила служащая Бундесвера. Отдельное внимание уделяется вопросу гражданской обороны, мер по защите гражданского населения. В плане упоминаются отдельные важные транспортные маршруты, например автобан A2, который пересекает страну с запада на восток, и который, как пишет издание, может стать целью потенциальных атак.
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