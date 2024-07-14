Байден осудил стрельбу на митинге Трампа, а Маск выступил за отставку главы Секретной службы
04:01 14.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге его основного политического оппонента Дональда Трампа в субботу и призвал американцев к единению. Заявление главы вашингтонской администрации распространила пресс-служба Белого дома.
«Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех, кто был на митинге», — отмечается в документе. По словам президента, он ожидает появления дополнительной информации о происшедшем.
«Джилл (первая леди США — прим. ТАСС) и я признательны Секретной службе США за обеспечение его безопасности. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна страна, чтобы осудить это», — отметил Байден.
Американский предприниматель Илон Маск считает, что руководитель Секретной службы США Киберли Читл должна уйти в отставку после покушения на экс-президента Дональда Трампа.
«Глава Секретной службы США и начальник его (Трампа — прим. ТАСС) охраны должны уйти в отставку», — написал Маск в субботу в соцсети X. Секретная служба США отвечает за охрану первых лиц государства, включая бывших президентов и кандидатов на высший государственный пост. Маск ранее публично выступил в поддержку Трампа.
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