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Покушение на Трампа стало крупнейшим провалом в работе спецслужб США за десятилетия — WP

11:00 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неудачная попытка покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в ходе митинга в штате Пенсильвания стала крупнейшим провалом в работе Секретной службы США за десятилетия. С такой оценкой выступила газета The Washington Post (WP).

Газета отметила, что Секретная служба впервые с момента покушения на президента США Рональда Рейгана (1981-1989) в 1981 году потерпела неудачу такого масштаба. По словам бывшего заместителя одного из помощников директора Секретной службы Билла Пикла, нет никаких оправданий тому, что сотрудники спецслужбы не смогли обеспечить контроль над зданием, с крыши которого нападавший гражданин США Томас Мэттью Крукс устроил стрельбу на митинге Трампа.

В то же время ранее в понедельник Трамп в интервью газете New York Post заявил, что Секретная служба проделала «фантастическую работу», ликвидировав нападавшего «с одного выстрела».

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