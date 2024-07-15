Потребность нефтегазовой отрасли РФ в кадрах составляет не менее 200-300 тыс. в год

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтегазовая отрасль, в которой работают порядка 2,7 млн работников, испытывает потребность в кадрах в размере не менее 200-300 тыс. специалистов в год. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на Кавказском инвестиционной форуме.

«С учетом выбытия кадров, текучки, ежегодная потребность, на мой взгляд, составляет не менее 200-300 тысяч человек», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день потребность в кадрах в отрасли превышает количество свободных специалистов.