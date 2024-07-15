Охрану Трампа усилят до конца избирательной кампании

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретная служба США усилила охрану бывшего президента Дональда Трампа до конца избирательной кампании после покушения на митинге в штате Пенсильвания. Об этом говорится в заявлении ее директора Ким Читл.

«Помимо дополнительных мер по усилению безопасности, которые мы распространили в июне на бывшего президента Трампа, мы также внесли изменения в его охрану с субботы (со дня совершения покушения — прим. ТАСС), чтобы обеспечить его постоянную защиту на съезде [Республиканской партии] и до конца предвыборной кампании», — указала Читл.