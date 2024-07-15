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НОВОСТИ

Паралимпийский комитет России и Ростех будут совместно развивать адаптивные виды спорта

16:50 15.07.2024

Паралимпийский комитет России и Госкорпорация Ростех подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на вовлечение в российское паралимпийское движение лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участников СВО.

В рамках соглашения Паралимпийский комитет и Госкорпорация Ростех планируют создать физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры для занятия спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Совместная деятельность также будет направлена на развитие отечественного производства технических средств реабилитации и спортивного оборудования. По словам Президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, активная работа предстоит в области импортозамещения спортивного инвентаря и содействия в реабилитации средствами физической культуры ветеранов специальной военной операции, которые получили ранения и инвалидность.

«Ростех оказывает активную поддержку участникам боевых действий – сохраняет рабочие места, открывает новые вакансии, предоставляет лечение и другие социальные льготы. На наших предприятиях мы создаем универсальные изделия для реабилитации, не уступающее зарубежным аналогам. В этом году мы запустили в производство современные бионические протезы, первыми пользователями которых стали участники СВО и паралимпийцы. Мы готовы объединить усилия с Паралимпийским комитетом в развитии адаптивных видов спорта и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья быть активными и достигать высоких результатов, в том числе в спорте», – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

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