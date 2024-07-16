Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов над регионами России
09:00 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России, из них 9 — над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области и один БПЛА — над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», — сообщили там.
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