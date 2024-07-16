Кремль пока не понимает, что Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира»

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль пока не понимает, что Владимир Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал телеканалу «Звезда» слова украинского президента о том, что представители РФ должны принять участие в следующем саммите по Украине.

«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому, что он (Зеленский — прим. ТАСС) имеет в виду, наверное, надо сначала понять», — сказал представитель Кремля.

Конференция по Украине проводилась 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства членов ООН.