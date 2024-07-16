Кремль пока не понимает, что Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира»
11:20 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль пока не понимает, что Владимир Зеленский имеет в виду под «вторым саммитом мира», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал телеканалу «Звезда» слова украинского президента о том, что представители РФ должны принять участие в следующем саммите по Украине.
«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира. Поэтому, что он (Зеленский — прим. ТАСС) имеет в виду, наверное, надо сначала понять», — сказал представитель Кремля.
Конференция по Украине проводилась 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.
Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства членов ООН.
НОВОСТИ
- 11:32 16.07.2024
- Теракт в «Крокусе» организовала команда из разных стран, заявили в Росфинмониторинге
- 11:05 16.07.2024
- Киев перебросил в Часов Яр группу иностранных наемников — силовые структуры ДНР
- 11:00 16.07.2024
- Прямая линия с Путиным состоится ближе к Новому году — Песков
- 10:32 16.07.2024
- Пожар произошел в результате падения обломков БПЛА под Воронежем, один человек пострадал
- 10:20 16.07.2024
- За свою гегемонию США расплачиваются проигранными войнами — Джеффри Сакс
- 10:05 16.07.2024
- 15% россиян постоянно сталкиваются с задержкой зарплаты — опрос
- 10:00 16.07.2024
- Западу следовало прислушиваться к красным линиям РФ по Украине — делегат республиканцев
- 09:32 16.07.2024
- Ответом на расстрел военного РФ «азовцами» должны быть тотальные казни — Медведев
- 09:20 16.07.2024
- Силы ПВО ночью отразили атаку ВСУ на Мариуполь, сбито шесть ракет
- 09:05 16.07.2024
- Платформа республиканцев не упоминает РФ или Украину, но в ней обещают мир в Европе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать