Группа депутатов ЕП призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС
14:00 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа из 63 депутатов Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, в котором эта страна сейчас председательствует, за мирные инициативы премьера Виктора Орбана, сообщило европейское издание Politico.
Газета отмечает, что в послании, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле, говорится, что Орбан «уже нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью страны — председателя Совета ЕС».
«Это требует реальных действий, таких как приостановку права голоса Венгрии в Совете ЕС, поскольку практика показала, что простое общественное порицание не дает результата», — цитирует письмо Politico.
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