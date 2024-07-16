Победивший в акселераторе Сбера стартап привлек 10 миллионов рублей

13:50

Фото пресс-службы Сбера



Российский стартап УлыбнисьAI для стоматологической диагностики привлек 10 млн руб. на стадии seed от венчурного фонда «Восход» через ДИТ «Королёв» и бизнес-ангела. Стартап является победителем акселератора для студентов, аспирантов и сотрудников вузов SberStudent , на Демодне которого состоялось знакомство с инвестором.

Основатель стартапа – Даниил Маклаков, выпускник биологического факультета БелГУ, магистрант университета ИТМО, один из победителей телешоу о молодежном предпринимательстве Сбера «Гонка стартапов». Средства фонда «Восход» выделены в рамках совместного проекта с Министерством образования и науки РФ по финансированию университетских команд.

УлыбнисьAI – телемедицинское приложение для удаленной первичной диагностики состояния здоровья зубов и десен. Решение по фото анализирует состояние полости рта пациента с помощью нейросети, обученной на 75 тыс. снимках, выявляет проблемы и составляет персональные рекомендации по уходу и терапевтическому плану лечения. Диагностика занимает примерно 30 секунд, для этого требуется минимум 3 фотографии.

Приложения УлыбнисьAI доступно в браузере и в VK. Стартап также развивает IT-сервис для привлечения клиентов в стоматологические клиники через систему рекомендаций клиник и врачей пользователям приложений.

Сейчас компания ведет работу по интеграции решения с клиниками, идут пилотные проекты в 40 медучреждениях, с частью из них подписаны партнерские соглашения по лидогенерации потенциальной базы клиентов из приложений УлыбнисьAI. Кроме того, проводится запуск клинических исследований для подтверждения эффективности скрининга с помощью приложений Улыбнись AI в том числе путем сравнительного анализа с очным стоматологическим осмотром на базе одного из ведущих медицинских университетов.

«Благодаря плотной работе с персональным трекером SberStudent наша команда смогла детально проработать проект и уже к этапу демодня иметь первых клиентов: с приложением уже сотрудничают 40 стоматологических клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Белгороде, а также производители зубной пасты», – рассказал Даниил Маклаков. По его словам, в ходе акселератора удалось привлечь внимание инвесторов, полученные средства пойдут на доработку приложения, расширение датасета нейросети до 100 тыс. снимков, а также проведение дополнительных клинических исследований.

«Инвестиции в УлыбнисьAI – часть системной работы фонда по поддержке перспективных университетских проектов ранних стадий в партнерстве с Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) и Минобрнауки РФ, – рассказала менеджер по инвестициям венчурного фонда «Восход» Мария Горбунова. – Программа позволяет снять инвестиционные барьеры для проектов на стадии seed и помочь им встать на траекторию роста бизнеса. Фактически решается задача по выводу на венчурный рынок большего числа стартапов стадии А, традиционно наиболее привлекательных для инвесторов. Хороший знак, что список источников воронки таких проектов не ограничен стенами вузов, но также включает акселератор корпораций, таких как Сбер, заинтересованы в развитии технологического предпринимательства в стране».