В США программа замены старых МБР на новые может затянуться до конца 30-х гг - СМИ
19:35 16.07.2024 Источник: Интерфакс
Соединенные Штаты смогут заменить весь свой арсенал устаревших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman-3 на новые LGM-35A Sentinel только к концу 2030-х годов, сообщило издание Air And Space Forces, ссылаясь на заместителя начальника штаба ВВС по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенанта Эндрю Гебара.
МБР LGM-30G Minuteman III находятся на вооружении стратегической триады США с начала 1970-х годов.
Ранее Пентагон предполагал начать развертывание новой ракеты LGM-35A Sentinel уже в сентябре 2030 года. Однако из-за значительного превышения расходов на программу и отставания в разработке ее систем первый испытательный пуск на данный момент откладывается не менее чем на два года. Пока еще не построено ни одной новой ракеты.
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