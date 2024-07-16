В США программа замены старых МБР на новые может затянуться до конца 30-х гг - СМИ

19:35 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты смогут заменить весь свой арсенал устаревших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman-3 на новые LGM-35A Sentinel только к концу 2030-х годов, сообщило издание Air And Space Forces, ссылаясь на заместителя начальника штаба ВВС по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенанта Эндрю Гебара.

МБР LGM-30G Minuteman III находятся на вооружении стратегической триады США с начала 1970-х годов.

Ранее Пентагон предполагал начать развертывание новой ракеты LGM-35A Sentinel уже в сентябре 2030 года. Однако из-за значительного превышения расходов на программу и отставания в разработке ее систем первый испытательный пуск на данный момент откладывается не менее чем на два года. Пока еще не построено ни одной новой ракеты.